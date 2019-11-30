



«Дисквалификация угрожает всему российскому спорту, и продлиться она может четыре года. Четыре года выступлений без флага, гимна – практически без государственной принадлежности – на крупнейших спортивных соревнованиях.





Да, это коснется не всех соревнований, но очень многих. Я вот думаю, что бы было со мной, какие я бы выбрал жизненные ориентиры.





Наверное, это крах той идеи, что спортсмены выступают за страну. Да, это один из смыслов, которые в этом сосредоточены. Но самое главное, что в этом дискредитировано – страна очень здорово подвела своих спортсменов. Они-то, возможно, ничего толком и не знали.





Сейчас говорят о том, что, возможно, более перспективны иски не о том, чтобы восстановить права России на международной арене в случае наступления самых строгих санкций, а иски со стороны спортсменов, потому что они лишаются права реализовывать свои возможности.





На самом деле я бы хотел, чтобы хотя бы один спортсмен, оказавшийся в этой ситуации, подал иск по отношению к России, потому что все, что с ними происходит, во многом связано с неправильной политикой российского государства и спортивных государственных органов.





Сейчас угроза дисквалификации возникла не потому, что кто-то употреблял допинг, кто-то по-разному называет допингом те или иные лекарственные средства, не потому что одним можно, а другим нельзя.





Сейчас российский спорт будет дисквалифицирован более или менее строго (скорее всего, очень строго) за то, что он не выполнил протокола передачи сведений работы Антидопинговой лаборатории за долгие годы на условиях, на которые согласился.





Ну решили вы подтасовать эту базу данных. Но что это такое? Это спецоперация. Оказывается, вы не умеете делать спецопераций. Мало того, вы делаете их на уровне своих представлений. Вы думаете, что стираете, и этого никто не заметит. А оказывается, это очень легко заметить. Оказывается, вы мухлюете и думаете, что никто не найдет. Оказывается, это для всех уже реальность – находят.









Это касается не только спорта. Эта история с желанием что-то скрывать до самого последнего момента – неважно, кто виноват, – касается и малайзийского «Боинга», того, как ведется сейчас следствие.





Мы можем по-разному относиться к тому, как устроена сейчас жизнь в России, но факт в том, что нашей страной управляют люди, которые генетически имеют прямое отношение спецслужбам. Если они со своим прямым делом не могут справиться, как они разбираются во всем остальном? Вот эта мысль не дает мне покоя», – сказал Уткин.