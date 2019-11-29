«Зубры» отлично начали матч, открыв счет уже на третьей минуте: отличился Александр Павлович. Увы, собственные ошибки не позволили «Динамо» уйти на перерыв лидерами. Сначала Денисенко сравнял счет, а затем Накладал вывел «Локомотив» вперед — 3:1.





На старте второго периода Кудрявцев увеличил преимущество хозяев, но тут Райан Спунер подарил минчанам шанс, забросив красивую ответную шайбу — 3:2.





Ключевым же отрезком матча стала концовка второго периода, в течение которой «зубры» шесть минут играли в меньшинстве, включая три в формате «три на пять». До конца игры был удален один из лидеров «Динамо» Франсис Паре. Возможностью увеличить разницу в счете воспользовался Магнус Пяярви-Свенссон — 4:2.





В начале заключительной трети Пулккинен отыграл одну шайбу, на что хозяева ответили голами Осипова и Каюмова — 6:3.













Минское «Динамо» сейчас занимает последнее место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на 11 очков.