Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Oops! Минское "Динамо" пропустило шесть шайб от "Локомотива"

Минское «Динамо» проиграло в гостях ярославскому «Локомотиву» со счетом 3:6 (1:2, 1:2, 1:2).

«Зубры» отлично начали матч, открыв счет уже на третьей минуте: отличился Александр Павлович. Увы, собственные ошибки не позволили «Динамо» уйти на перерыв лидерами. Сначала Денисенко сравнял счет, а затем Накладал вывел «Локомотив» вперед — 3:1.

На старте второго периода Кудрявцев увеличил преимущество хозяев, но тут Райан Спунер подарил минчанам шанс, забросив красивую ответную шайбу — 3:2.

Ключевым же отрезком матча стала концовка второго периода, в течение которой «зубры» шесть минут играли в меньшинстве, включая три в формате «три на пять». До конца игры был удален один из лидеров «Динамо» Франсис Паре. Возможностью увеличить разницу в счете воспользовался Магнус Пяярви-Свенссон — 4:2.

В начале заключительной трети Пулккинен отыграл одну шайбу, на что хозяева ответили голами Осипова и Каюмова — 6:3.



Минское «Динамо» сейчас занимает последнее место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на 11 очков.
Источник: tut.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
Канец сьвету пачынаецца ў Беларусі
Анатолий Лебедько
Пра Нас! Любовниц чиновников не трудоустраивать!...
Тацяна Грачанікава
ЛАПІКІ ДЫКТАТУРЫ
Павел Знавец
Из интернет-переписки с Константином Боровым.
Владимир Подгол
Как А.Лукашенко на любовницах попался!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru