"Калгари" отправил в отставку главного тренера из-за расистских высказываний 10-летней давности
Руководство клуба Национальной хоккейной лиги "Калгари Флэймз" отправило в отставку Билла Питерса, занимавшего пост главного тренера.
Как сообщает журналист TSN Фрэнк Серавалли, в ближайшее время состоится пресс-конференция гендиректора канадского клуба Брэда Треливинга. Предполагается, что на ней об увольнении тренера будет объявлено официально.
Питерс оказался в центре скандала после обвинений в расизме. Афроамериканец, хоккеист Аким Алиу, уже завершивший карьеру, рассказал, что столкнулся с расизмом со стороны Питерса, когда они вместе работали в "Рокфорд Айс Хогз".
По его словам, все произошло в 2009 году.
Источник: "Прессбол"
21:15 29/11/2019
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