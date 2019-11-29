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"Капский-Арены" не будет? Борисовские чиновники дали странный ответ

27 ноября получен ответ на коллективное электронное обращение граждан в Борисовский райисполком по вопросу увековечения памяти об Анатолии Капском путем переименования "Борисов-Арены", установки памятника и переименовании улицы в честь экс-руководителя БАТЭ.
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Ответ на петицию, которую подписали 972 человека, отправила Анастасия Копикова — заместитель председателя райсполкома.
Источник: "Прессбол"
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