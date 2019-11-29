Белорусские батутисты повторили успех 25-летней давности

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Как информирует БЕЛТА, белорусские спортсмены опередили китайцев на сотые балла. Третье место — у батутистов из России.





Белорусские спортсмены на международных соревнованиях не завоевывали золото в командных соревнованиях по прыжкам на батуте 25 лет.





В субботу, 30 декабря, Гончаров и Рябцев выступят в финале в синхронных прыжках. Белоруски на медали в этом виде программы не претендуют.



