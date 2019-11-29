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Скейтбординг дебютирует на Олимпийских играх в Токио

Скейтбординг дебютирует на Олимпийских играх в Токио. Такая информация размещена на сайте Национального олимпийского комитета Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Квалификационные соревнования к главным стартам четырехлетия пройдут в Перу, Китае, Японии, США и Великобритании. Розыгрыш очков олимпийского рейтинга продолжится с 16 марта 2020 года. Первый турнир в дисциплинах "парк" и "стрит" состоится в Лиме (Перу), после чего спортсмены переедут в китайский Яньчэн.

В дисциплине "стрит" борьба за рейтинг также развернется на временной трассе в Нанкине (Китай) и на турнире в Самукаве (Япония), после чего скейтеры вновь встретятся в американском Лонг-Бич. Финальными отборочными турнирами к Играм станут чемпионаты мира в Лондоне ("стрит" с 19 по 24 мая) и Нанкине ("парк" с 26 по 31 мая).

На XXXII летних Олимпийских играх в Токио в общей сложности 80 скейтеров (мужчин и женщин) разыграют медали в двух дисциплинах: "стрит" (26 и 27 июля) и "парк" (5-6 августа). Соревнования пройдут в спортивном парке Ariake. 
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