Скейтбординг дебютирует на Олимпийских играх в Токио





Квалификационные соревнования к главным стартам четырехлетия пройдут в Перу, Китае, Японии, США и Великобритании. Розыгрыш очков олимпийского рейтинга продолжится с 16 марта 2020 года. Первый турнир в дисциплинах "парк" и "стрит" состоится в Лиме (Перу), после чего спортсмены переедут в китайский Яньчэн.





В дисциплине "стрит" борьба за рейтинг также развернется на временной трассе в Нанкине (Китай) и на турнире в Самукаве (Япония), после чего скейтеры вновь встретятся в американском Лонг-Бич. Финальными отборочными турнирами к Играм станут чемпионаты мира в Лондоне ("стрит" с 19 по 24 мая) и Нанкине ("парк" с 26 по 31 мая).





На XXXII летних Олимпийских играх в Токио в общей сложности 80 скейтеров (мужчин и женщин) разыграют медали в двух дисциплинах: "стрит" (26 и 27 июля) и "парк" (5-6 августа). Соревнования пройдут в спортивном парке Ariake.



