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У Арины Соболенко умер отец - ему было всего 44

Умер отец первой ракетки Беларуси Арины Соболенко Сергей Соболенко. Мужчине еще не было и 45 лет.

Николай Хабибулин и отец Арины Соболенко Сергей (справа). Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Как сообщили источники TUT.BY, чуть более недели назад он был госпитализирован, а сегодня в 6.10 умер.

Именно отец, бывший хоккейный вратарь, привел Арину в теннис, когда ей было шесть лет.

— В районе восьми лет был период, когда уже не хотела заниматься теннисом, но решила не расстраивать родителей, утаила от них свое желание, — рассказывала нам Арина в интервью в 2017 году.

— А потом злость ушла, стало получаться лучше и лучше. Мысль оставить теннис больше не посещала. Поначалу отец возил меня на тренировки, ездил со мной на детские турниры. Когда мне исполнилось тринадцать, сказала ему: «Все, папа! Не лезь в мою карьеру». Думаю, что самостоятельность, которую получила, помогла быстро повзрослеть в теннисе.

В семейном архиве Соболенко есть снимок Сергея с обладателем Кубка Стэнли Николаем Хабибулиным и главным трофеем Национальной хоккейной лиги. Вероятно, он был сделан во время визита российского вратаря в Минск в 2004 году после завершения победного для его команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» сезона.

— Насколько знаю, до девятнадцати лет папа выступал на профессиональном уровне, а потом — только по любителям. Ушел в бизнес, — говорила Арина в 2017-м. — Папа хорошо понимает, что происходит в моей жизни, и поддерживает, как может. А мама Юлия — вот она неспортивный человек: очень женственная и может согреть теплыми словами, когда я в этом нуждаюсь. «Не переживай, ты у меня умничка», — скажет, и сразу становится легче.

Выражаем соболезнования Арине и ее родным.
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