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Виктор Гончаренко: нам, в БАТЭ, обидно, что прервалась наша серия

Белорусский главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что продолжает следить за выступлениями своего бывшего клуба борисовского БАТЭ.



"Я больше слежу за чемпионатом России и Лигой Европы, но общаюсь все равно с людьми. Нам, в БАТЭ, обидно, что прервалась наша серия", — передает слова Гончаренко "Чемпионат".

Брестское "Динамо" в сезоне-2019 впервые выиграло чемпионат Беларуси. До этого 13 лет подряд побеждал БАТЭ. В этом сезоне борисовчане заняли второе место.
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