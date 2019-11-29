Виктор Гончаренко: нам, в БАТЭ, обидно, что прервалась наша серия
Белорусский главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что продолжает следить за выступлениями своего бывшего клуба борисовского БАТЭ.
"Я больше слежу за чемпионатом России и Лигой Европы, но общаюсь все равно с людьми. Нам, в БАТЭ, обидно, что прервалась наша серия", — передает слова Гончаренко "Чемпионат".
Брестское "Динамо" в сезоне-2019 впервые выиграло чемпионат Беларуси. До этого 13 лет подряд побеждал БАТЭ. В этом сезоне борисовчане заняли второе место.
07:46 29/11/2019
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение