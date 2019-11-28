Белорусы определились с составом на 1-й этап Кубка мира по биатлону

На первый этап Кубка мира по биатлону тренерский штаб сборной Беларуси заявил следующих спортсменов:





Мужчины: Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский, Никита Лобастов, Максим Воробей (начнет сезон на Кубке IBU, 30 ноября переедет на Кубок мира).





Женщины: Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины.





30 ноября в Эстерсунде пройдут эстафеты – одиночная смешанная (15.10 по белорусскому времени) и групповая смешанная (17.00). А в воскресенье, 1 декабря, состоятся две спринтерских гонки – мужская (14.30) и женская (17.30).





Несколькими днями ранее на Кубке IBU в норвежском Шушене стартует второй состав белорусской сборной. В него в нынешнем сезоне вошли:





Мужчины: Виктор Кривко, Дмитрий Лазовский, Егор Казаринов, Максим Воробей.





Женщины: Аделина Сабитова, Анна Мусатова, Карина Ануфриенко



