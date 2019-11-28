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Белорусские футболисты не будут считаться легионерами в Казахстане

Членами Исполкома КФФ было принято решение об отмене статуса «невоспитанника казахстанского футбола» футболистам, являющихся гражданами стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Ранее руководителем Казахстанской федерации футбола Адильбеком Джаксыбековым было инициировано предложение о рассмотрении этого вопроса на очередном заседании Исполнительного комитета, пишет by.tribuna.com
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