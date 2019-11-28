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Спарринг-партнер Соболенко: Для людей из Дворца тенниса перемещение Арины с 9-го на 11-е место — это кранты!

Спарринг-партнер Арины Соболенко Антон Дубров рассказал о настроении теннисистки в момент его прихода в команду.


"Не знаю, каким словом описать ее состояние. Не истерика, но она была потерянной. Не понимала, что происходит. Вроде бы высоко стояла в рейтинге, а выигрывать не получалось. Давление росло. 

Даже для людей, которые работают во Дворце тенниса, перемещение Арины с девятого на одиннадцатое место, — это кранты! Падение в рейтинге! Мол, все, заканчивай с теннисом. И вообще ты набрала вес. Громко кричишь на корте, а играть не умеешь.

Все то же самое Арина видела в Instagram после плохих матчей. Люди, которые делают ставки, писали ей гадости. Вот только они написали и отложили телефон, а то, что она играет с шести лет, пришла к этому уровню через напряженную работу и тоже переживает, мало кого волнует.

Думаю, одиннадцатое место для Арины по итогам сезона — это хорошо. Она провела первый год, когда на каждом турнире высоко котировалась и была фаворитом. Может быть, период, когда нужно было адаптироваться в пуле элитных игроков, затянулся. И тем не менее через это проходят все топ-игроки", — считает Дубров.
Источник: pressball.by
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