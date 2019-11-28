Сборная Беларуси опустилась на 87-е место в новом рейтинге ФИФА
Сборная Беларуси оказалась на 87-м месте в ноябрьском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Список лучших команд опубликован на сайте организации в четверг, 28 ноября.
Команда, возглавляемая Михаилом Мархелем, набрала 1280 очков и потеряла одну позицию в рейтинге в сравнении с прошлым месяцем.
За это время наша сборная проиграла два матча на выезде (сборной Германии в отборочном турнире Евро-2020 и соперникам из Черногории в товарищеской встрече).
Сборная Грузии, с которой белорусские футболисты сразятся в полуфинале плей-офф Лиги наций в марте 2020 года, сейчас занимает 91-е место в рейтинге ФИФА.
Лидирует команда Бельгии с 1765 очками, в топ-3 также оказались Франция (1733) и Бразилия (1712).
Следующий рейтинг ФИФА опубликует 19 декабря.
Источник: sputnik.by
16:30 28/11/2019
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