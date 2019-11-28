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Месси получит "Золотой мяч"

Популярный портал Transfermarkt на странице нападающего "Барселоны" Лионеля Месси отредактировал награды аргентинца.



По информации сайта, звезда каталонцев станет обладателем "Золотого мяча" в этом году. Голосование издания France Football, которое вручает премию, было завершено 9 ноября.

Церемония награждения пройдет в Париже в понедельник, 2 декабря. Ранее стало известно, что делегация France Football посетила Барселону, чтобы записать интервью с Месси и сделать фотографии на обложку журнала, который выйдет во вторник, 3 декабря.

Напомним, что Месси выигрывал "Золотой мяч" в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году.
Oxu.az
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