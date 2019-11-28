Месси получит "Золотой мяч"









По информации сайта, звезда каталонцев станет обладателем "Золотого мяча" в этом году. Голосование издания France Football, которое вручает премию, было завершено 9 ноября.





Церемония награждения пройдет в Париже в понедельник, 2 декабря. Ранее стало известно, что делегация France Football посетила Барселону, чтобы записать интервью с Месси и сделать фотографии на обложку журнала, который выйдет во вторник, 3 декабря.





Напомним, что Месси выигрывал "Золотой мяч" в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году.