"Для меня, для всей нашей дружной команды большая честь была находиться во Дворце Независимости и получать высокие награды из рук Президента Александра Григорьевича Лукашенко. Это почетно и волнительно.









Очень приятно, что наш нелегкий труд и результаты, которые показываем на международных соревнованиях, получают столь высокую оценку.

Не скрою, нам безумно приятно было видеть Александра Григорьевича на трибуне Гребного Канала в Заславле вторых Европейских игр!





Была ужасная погода — дождь, порывистый ветер, но президент сидел со зрителями и болел за нас. И мы не могли выступить плохо!

Прекрасно понимаем, что эти высокие награды — аванс перед главным стартам — Олимпийскими играми в Токио. Не буду раздавать пустые обещания, но поверьте: готовимся очень серьезно.





Мы просто пашем, не жалея сил, здоровья и энергии.





В Японии мы будем сражаться за самые высокие награды. Потому что на нас будут смотреть мамы, папы, сестры, братья, дети, соседи.

Потому что и Вы, уважаемый президент, будете за нас переживать.





А мы не имеем права подвести", — написала Литвинчук в своем инстаграм-аккаунте.



