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Марина Литвинчук: будем сражаться за самые высокие награды. Потому что Вы, уважаемый президент, будете за нас переживать

Белорусская гребчиха-байдарочница Марина Литвинчук поделилась впечатлениями от встречи с президентом страны Александром Лукашенко.

"Для меня, для всей нашей дружной команды большая честь была находиться во Дворце Независимости и получать высокие награды из рук Президента Александра Григорьевича Лукашенко. Это почетно и волнительно.


Очень приятно, что наш нелегкий труд и результаты, которые показываем на международных соревнованиях, получают столь высокую оценку.
Не скрою, нам безумно приятно было видеть Александра Григорьевича на трибуне Гребного Канала в Заславле вторых Европейских игр!

Была ужасная погода — дождь, порывистый ветер, но президент сидел со зрителями и болел за нас. И мы не могли выступить плохо!
Прекрасно понимаем, что эти высокие награды — аванс перед главным стартам — Олимпийскими играми в Токио. Не буду раздавать пустые обещания, но поверьте: готовимся очень серьезно.

Мы просто пашем, не жалея сил, здоровья и энергии.

В Японии мы будем сражаться за самые высокие награды. Потому что на нас будут смотреть мамы, папы, сестры, братья, дети, соседи.
Потому что и Вы, уважаемый президент, будете за нас переживать.

А мы не имеем права подвести", — написала Литвинчук в своем инстаграм-аккаунте.

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