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"Динамо-Брест": никаких обязательств у Марадоны перед нами нет

Главный тренер "Химнасии" Диего Марадона не имеет никаких рабочих обязательств перед футбольным клубом "Динамо Брест", рассказали www.interfax.by представители ФК "Брест".

"На данный момент он работает в Аргентине. Никаких рабочих обязательств у нас нет", - отметили в клубе.

Диего Марадона был представлен журналистам в качестве почетного президента ФК "Динамо Брест" летом 2018 года. Тогда же он приезжал в город над Бугом и присутствовал на одном из матчей команды. В тот приезд Марадона высказался о готовности жить в Беларуси. А в ФК "Брест" предполагали, что аргентинец будет заниматься стратегическими вопросами развития клуба.

В сезоне-2019 ФК "Динамо Брест" добился невиданных результатов в чемпионате Беларуси. В воскресенье, 24 ноября, брестский клуб досрочно выиграл золото национального первенства, прервав многолетнюю гегемонию борисовского БАТЭ. Брестчан в инстаграмме поздравил и Марадона.

Сам Диего Марадона работает главным тренером аргентинского клуба "Химнасия", занимающего 22-е место в местной Суперлиге.
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