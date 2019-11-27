Золотая коллекция Новицкого: по этим фразам вы наверняка будете скучать
Кажется, эпоха Владимира Новицкого на спортивном телевидении подошла к концу.
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Мэтр по собственному желанию покинул БГТРК и вышел на пенсию, хотя мог это сделать еще пять лет назад.
Без голоса Новицкого сложно представить трансляции на «Беларусь 5», пусть даже в последнее время Мэтра по телевизору мы слышали редко.
За годы работы на ТВ комментатор успел обзавестись фразами, которые от многократного повторения стали узнаваемыми до культовости. Не верится, что больше мы их не услышим во время трансляций.#1#
Источник: tribuna.com
12:36 27/11/2019
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