"У меня своё отношение к своей стране, я — патриот страны... Мне было тяжело, когда на первом собрании в начале года он [Алексей Шпилевский] о нашей стране высказался не очень хорошо, — говорит Политевич. — Это мягко говоря... При всей команде назвать нашу страну паскудной нацией...".





Политевич признался, что был в шоке от такого заявления тренера. Никакого объяснения от него этих слов он не получил. После белорусский футболист объяснял казахам, что "у Алексея, наверное, больше немецкого, чем белорусского", передает "Еврорадио"





Алексей Шпилевский / prosports.kz









Алексею Шпилевскому 31 год. Он — сын футбольного агента Николая Шпилевского. Алексей вырос в Германии, выступал в молодёжной команде "Штутгарта", однако получил травму спины и закончил карьеру игрока. Работал с молодёжью в немецком клубе "Ред Булл Лейпциг". В июне 2018-го внезапно был назначен главным тренером ФК "Динамо" (Брест). У Шпилевского случился конфликт с лидерами команды, несколько футболистов, в том числе и Артём Милевский, ее покинули. Уже в августе руководство клуба попрощалась и с тренером, который не дал нужного результата ни в национальном первенстве, ни в Лиге Европы. Осенью прошлого года Алексей Шпилевский неожиданно стал главным тренером "Кайрата". Однако выиграть чемпионат Казахстана команда не смогла. А вот брестское "Динамо" уже без Шпилевского, но с Милевским стала чемпионом Беларуси.