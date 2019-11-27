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БАТЭ ответил на троллинг минского «Динамо»: Мы здесь проездом

Ранее минчане поприветствовали борисовчан в «клубе бывших чемпионов».

БАТЭ ответил на троллинг минского "Динамо". В прошлом туре брестские динамовцы досрочно стали чемпионами Беларуси по футболу и прервали 13-летнюю гегемонию борисовчан. В ироничном твите динамовцы приветствовали БАТЭ в "клубе бывших чемпионов", передает euroradio.fm.


Борисовчане в ответ написали: "...Мы здесь проездом". Таким образом они заявляют о желании в следующем сезоне взять реванш и вернуть себе статус чемпиона. Одновременно БАТЭ намекает, что минское "Динамо" уже давно (15 лет) находится в "клубе бывших чемпионов".
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