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Минское «Динамо» вело 2:0, но проиграло дома «Адмиралу»

Минское «Динамо» проиграло дома в овертайме владивостокскому «Адмиралу» — 2:3 (2:0, 0:2, 0:0, 0:1).

«Зубры» отлично начали матч, завладели инициативой и быстро повели со счетом 2:0 благодаря голам Андрея Костицына и Шейна Принса, пишет SPORT.TUT.BY.

Увы, во втором периоде минчане сильно сдали. Подопечные Крэйга Вудкрофта много ошибались, чем дважды воспользовался Маркус Юнг. 

Более того, «Адмирал» мог забрасывать и больше, причем в меньшинстве, где «зубры» регулярно допускали обрезки.

Третий период прошел без голов, а в овертайме Юрий Петров принес гостям победу в большинстве.

«Динамо»: Энрот (Тэйлор); Готовец (А) — Еременко, Мартынов — Паре — Принс; Евенко — Денисов, А. Костицын (К) — Ковыршин — Демков; Крыскин — Знахаренко, Павлович (А) — Спунер — Пулккинен; Дадонов — Китаров — Когалев, Дюков, Дроздов.

«Адмирал»: Олкинуора (Красоткин); Лалонд — Альмквист, Вихарев — Юнг — Бакош; Козловский — Мищенко, Бутузов — Петров — Лисин; Осипов — Бобряшов, Захарчук — Стрельцов — Ломако; Островский — Дьяков, Воронин — Мерескин — Глазачев.
Читать полностью:  https://sport.tut.by/news/hockey/662766.html
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