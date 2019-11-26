В WADA прояснили будущее сборной России на Евро-2020

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«Чемпионат Европы не входит в категорию крупных международных соревнований. Это не чемпионат мира, и на него не распространяются рекомендации комитета по соответствию WADA», — заявил собеседник агентства. Отмечается, что Санкт-Петербург примет матчи турнира, как и запланировано.





25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, стране могут запретить принимать международные соревнования. Международный олимпийский комитет (МОК) пообещал поддержать санкции в отношении России.





19 ноября британский таблоид Daily Mail сообщил, что России могут запретить проведение домашних матчей Евро-2020 из-за несоответствия базы данных Московской антидопинговой лаборатории. О том, что данные из нее были подменены, стало известно в сентябре, пишет lenta.ru





Чемпионат Европы пройдет летом 2020 года в 12 городах Европы. Сборная России уже квалифицировалась на турнир. Три матча группового этапа и одна четвертьфинальная встреча должны пройти в Санкт-Петербурге.







