Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В WADA прояснили будущее сборной России на Евро-2020

Представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил, что сборная России не будет отстранена от участия в чемпионате Европы по футболу 2020 года. Его слова приводит AFP.

Фото: Christinne Muschi / Reuters

«Чемпионат Европы не входит в категорию крупных международных соревнований. Это не чемпионат мира, и на него не распространяются рекомендации комитета по соответствию WADA», — заявил собеседник агентства. Отмечается, что Санкт-Петербург примет матчи турнира, как и запланировано.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, стране могут запретить принимать международные соревнования. Международный олимпийский комитет (МОК) пообещал поддержать санкции в отношении России.

19 ноября британский таблоид Daily Mail сообщил, что России могут запретить проведение домашних матчей Евро-2020 из-за несоответствия базы данных Московской антидопинговой лаборатории. О том, что данные из нее были подменены, стало известно в сентябре, пишет lenta.ru

Чемпионат Европы пройдет летом 2020 года в 12 городах Европы. Сборная России уже квалифицировалась на турнир. Три матча группового этапа и одна четвертьфинальная встреча должны пройти в Санкт-Петербурге.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Тацяна Грачанікава
ЛАПІКІ ДЫКТАТУРЫ
Павел Знавец
Из интернет-переписки с Константином Боровым.
Владимир Подгол
Как А.Лукашенко на любовницах попался!
Михаил Пастухов
Этот референдум нельзя забыть
Александр Волчанин
А на хрена нам такая оппозиция?


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru