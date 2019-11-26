



Международный олмипийский комитет (МОК) впервые подробно прокомментировал новый допинговый скандал, который грозит России отстранением на четыре года от участия в международных спортивных соревнования.





МОК подчеркнул, что «осуждает в самой крайней степени действия тех, кто ответственен за манипуляции с данными Московской антидопинговой лабораторией». Ответственность за сохранность данных лаборатории лежала на российских властях, а значит, именно они ответственны за возможные манипуляции, говорится в заявлении комитета.





«МОК поддержит самые жесткие санкции против всех, кто ответственен за манипуляции», — пообещал комитет.





В то же время МОК отметил, что спортивное движение, в том числе Олимпийский комитет России (ОКР) и его члены, не были вовлечены в манипуляции с данными лаборатории.





Поэтому МОК приветствует предложение от Всемирного антидопингового агентства (WADA) разрешить российским спортсменам участвовать в соревнованиях, если они докажут свою невовлеченность в манипуляции с допинг-пробами.





Ранее стало известно, что если исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства 9 декабря поддержит рекомендации комитета по соответствию, российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в Токио лишь под нейтральным флагом, а у РФ будет отозвано право проводить все крупные международные соревнования в ближайшие четыре года.





Получение данных Московской антидопинговой лаборатории было обязательным условием признания в сентябре 2019 г. соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA.





Членства в WADA российское агентство было лишена в ноябре 2015 г., что стало одной из причин ограничения участия российских спортсменов на Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане.





Данные московской лаборатории находились под контролем Следственного комитета России, который с 2016 г. расследует несколько уголовных дел (в том числе, в отношение информатора WADA Григория Родченкова) о нарушении в России антидопинговых правил.





Россия передала эти данные в январе 2019 г., однако их качество экспертов WADA не устроило. В сентябре организация запустила новую процедуру проверки статуса соответствия РУСАДА.





Руководитель ОКР Станислав Поздняков назвал тогда ситуацию очень серьезной и признал, что российских спортсменов могут не допустить до Олимпиады в Токио будущим летом.





С еще более громкими заявлениями выступил руководитель РУСАДА Юрий Ганус. На конференции в США в середине октября он сообщил, что в базу данных неизвестными лицами были внесены изменения с целью защитить репутацию бывших спортсменов, которые сейчас работают на государственной службе.





По словам Гануса, повторная дисквалификация РУСАДА приведет не только к отстранению российских спортсменов от участия в Олимпиадах, но и запрету на проведение в России крупных международных соревнований.





Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отказать России в допуске на международные соревнования в ближайшие четыре года за нарушение антидопинговых правил.