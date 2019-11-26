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Лукашенко оправдывается: И БАТЭ для меня тоже родная

Конкуренция в сфере футбола должна помочь возродить в Беларуси этот вид спорта.

Такое мнение Лукашенко высказал сегодня на встрече с членами национальной команды по гребле на байдарках и каноэ.

"Я порадовался, что они стали чемпионами. Не потому, что БАТЭ мне не родная команда. Для меня БАТЭ тоже родная, как и все другие. Но я рад за Брест, что появилась волевая, конкурентная команда, руководители, тренеры. И не за государственный счет. Пришли - и победили", - сказал он.
Источник: belta.by
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