Лукашенко оправдывается: И БАТЭ для меня тоже родная

Такое мнение Лукашенко высказал сегодня на встрече с членами национальной команды по гребле на байдарках и каноэ.





"Я порадовался, что они стали чемпионами. Не потому, что БАТЭ мне не родная команда. Для меня БАТЭ тоже родная, как и все другие. Но я рад за Брест, что появилась волевая, конкурентная команда, руководители, тренеры. И не за государственный счет. Пришли - и победили", - сказал он.