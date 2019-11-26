Сборная Шотландии может заменить Россию на Евро-2020

По сведениям британского издания, такое решение может быть принято, если Россию отстранят от участия в Евро-2020. Шотландия выступала в одной группе с россиянами и финишировала на третьем месте. Россия получила путевку в финальный турнир, заняв второе место.





Ранее сообщалось, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года, а также запретить участие в тендерах за право их проведения.





Уже отданные России турниры могут быть переданы другим странам. Причиной возможного отстранения являются несоответствие данных допинг-тестов российских спортсменов.





Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус не исключил возможного отстранения сборной России от чемпионата Европы-2020.





Кроме того, отстранение России может коснуться матчей чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре.





Также у России могут отнять право на проведение ряда других турниров: чемпионата мира по хоккею, чемпионата мира по волейболу, летней Универсиады, а также финала Лиги чемпионов по футболу в Санкт-Петербурге.