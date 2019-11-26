Александр Лукашенко: не смог отказать Домрачевой по поводу сборной Китая, потому что Си Цзиньпин откажет потом в другом
Александр Лукашенко прокомментировал назначение Дарьи Домрачевой тренером сборной Китая по биатлону.
"Я говорю: не могу отказать, потому что Си Цзиньпин откажет мне потом в другом. Они поехали, и ничего страшного. Полтора миллиарда (населения. — Прим.) страна. Если будет результат у них, так китайцы запомнят надолго, что белорусы помогли", — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
12:29 26/11/2019
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