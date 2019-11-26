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Самая успешная сборная десятилетия - Александр Лукашенко вручил награды команде по гребле на байдарках и каноэ

Торжественная церемония состоялась сегодня во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко вручил государственные награды спортсменам и тренерам по гребле на байдарках и каноэ. Торжественная церемония состоялась сегодня во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Команду по гребле на байдарках и каноэ Александр Лукашенко назвал самой стабильной и успешной национальной сборной десятилетия, а этот вид спорта - истинно белорусским. "Его традиции неразрывно связаны с многовековой культурой и бытом родной Беларуси - края тысячи рек и озер", - пояснил он.
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