Александр Лукашенко вручил государственные награды спортсменам и тренерам по гребле на байдарках и каноэ. Торжественная церемония состоялась сегодня во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА





Команду по гребле на байдарках и каноэ Александр Лукашенко назвал самой стабильной и успешной национальной сборной десятилетия, а этот вид спорта - истинно белорусским. "Его традиции неразрывно связаны с многовековой культурой и бытом родной Беларуси - края тысячи рек и озер", - пояснил он.



