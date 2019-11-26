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Администрация Владимира Путина срочно вызвала руководителей спортивных федераций России

В ближайшее время в администрации Владимира Путина пройдет круглый стол с участием руководителей спортивных федераций России. Тема встречи – обсуждение вопросов, связанных с вероятным введением исполкомом ВАДА жестких санкций в отношении России и ее спортсменов.

Комитет по соответствию, разбиравший вопрос изменения данных Московской антидопинговой лаборатории, рекомендовал исполкому ВАДА, который состоится 9 декабря в Париже, принять ряд санкций в отношении России:

— лишить РУСАДА статуса соответствия;

— отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях на четыре года;

— наложить запрет на проведение в России любых международных соревнований, а запланированные перенести в другую страну, если это не является юридически или практически невозможным.

Кроме того, в списке рекомендаций перечислены и другие запреты, — передает "Чемпионат".
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