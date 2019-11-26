Комитет по соответствию, разбиравший вопрос изменения данных Московской антидопинговой лаборатории, рекомендовал исполкому ВАДА, который состоится 9 декабря в Париже, принять ряд санкций в отношении России:





— лишить РУСАДА статуса соответствия;





— отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях на четыре года;





— наложить запрет на проведение в России любых международных соревнований, а запланированные перенести в другую страну, если это не является юридически или практически невозможным.





Кроме того, в списке рекомендаций перечислены и другие запреты, — передает "Чемпионат"



