Администрация Владимира Путина срочно вызвала руководителей спортивных федераций России
В ближайшее время в администрации Владимира Путина пройдет круглый стол с участием руководителей спортивных федераций России. Тема встречи – обсуждение вопросов, связанных с вероятным введением исполкомом ВАДА жестких санкций в отношении России и ее спортсменов.
Комитет по соответствию, разбиравший вопрос изменения данных Московской антидопинговой лаборатории, рекомендовал исполкому ВАДА, который состоится 9 декабря в Париже, принять ряд санкций в отношении России:
— лишить РУСАДА статуса соответствия;
— отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях на четыре года;
— наложить запрет на проведение в России любых международных соревнований, а запланированные перенести в другую страну, если это не является юридически или практически невозможным.
Кроме того, в списке рекомендаций перечислены и другие запреты, — передает "Чемпионат".
10:18 26/11/2019
Блоги
Особое мнение