Олимпийского чемпиона дисквалифицировали за пропуск допинг-тестов. Он завершит карьеру
Антидопинговая панель Международной федерации плавания (FINA) отстранила на 18 месяцев от соревнований российского спортсмена Илью Захарова.
Как сообщил РИА Новости президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко, спортсмен отстранен до мая 2021 года, то есть не сможет принять участие в летней Олимпиаде 2020 года в Токио.
По словам Власенко, Захаров не станет оспаривать решение в Спортивном арбитражном суде и завершит карьеру.
«За всю карьеру он не сдал ни одной положительной допинг-пробы и не было никаких проблем с антидопинговыми службами, но тут был просто вопрос пропуска, дисциплины», — сказал глава российской федерации.
28-летний Илья Захаров является олимпийским чемпионом 2012 года в прыжках в воду с трехметрового трамплина. Кроме того, он шестикратный призер чемпионатов мира и 10-кратный чемпион Европы в индивидуальных и синхронных прыжках с трамплина.
Источник: meduza.io
10:01 26/11/2019
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