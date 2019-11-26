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Фанаты брестского «Динамо» разгромили местный паб «Честная пинта»

Брестский паб «Честная пинта» пожаловался в своем инстаграме на поведение фанатов «Динамо». Утверждается, что они буквально разгромили заведение, празднуя первое в истории команды чемпионство.


На фото видны сломанные диваны, столы и стулья, оторванные плинтусы, вырванная дверь в туалет, граффити, гора мусора и кровь на полу.

Сообщается, что фанаты якобы оскорбляли персонал, а правоохранительные органы не предпринимали никаких мер. Вчера заведение не работало.

«Сложно описать словами те эмоциональные потрясения, материальные потери и предстоящие ремонтные работы, которыми обернулась для нас эта победа», — сообщает заведение.
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