Фанаты брестского «Динамо» разгромили местный паб «Честная пинта»





На фото видны сломанные диваны, столы и стулья, оторванные плинтусы, вырванная дверь в туалет, граффити, гора мусора и кровь на полу.





Сообщается, что фанаты якобы оскорбляли персонал, а правоохранительные органы не предпринимали никаких мер. Вчера заведение не работало.





«Сложно описать словами те эмоциональные потрясения, материальные потери и предстоящие ремонтные работы, которыми обернулась для нас эта победа», — сообщает заведение.