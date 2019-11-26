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В Германии рассказали о запрете на футболе бело-красно-белого флага и "Погони"

В Германии рассказали о запрете на недавнем официальном футбольном матче немецкой и белорусской сборных бело-красно-белого флага и герба "Погоня". О таких фактах болельщики написали в соцсетях.

Алеся Беланович-Петц свидетельствует, что уже на матче стюарды увидели у нее шарф с "Погоней" и заявили, что это "запрещенный символ", угрожали вывести со стадиона. Другие болельщики говорили об отобранных флагах, а кого-то вообще не пропустили на трибуну. Что-то подобное было и на гостевом матче сборной Беларуси с Эстонией. В Белорусской федерации футбола отрицают, что направляли официальное письмо в Немецкий футбольный союз на тему символики у болельщиков. Признают только, что просили усилить меры безопасности — чтобы фанаты не пронесли пиротехнику, передает "Еврорадио".

Однако, как информирует belsat.eu, пресс-секретарь Немецкого футбольного союза Штефан Айерман заявил, что "на официальном заседании перед игрой Белорусская федерация футбола предупредила нас, что на стадионе для политической пропаганды используются определенные символы и флаги". Более того, белорусская сторона просила "не допускать бело-красно-белые флаги и герб "Погоня". Поскольку немцы знали, что упомянутая символика не является в Беларуси официальной, они решили выполнить просьбу Белорусской федерации футбола.

Почему спортивных чиновников так беспокоит символика на трибунах во время футбольных матчей? Вероятно, из-за того, что она попадает в телерепортажи, которые транслируют белорусские государственные каналы.
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