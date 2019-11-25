



Бернд, какими судьбами?

Я смотрел эту фантастическую игру с участием БАТЭ и минского "Динамо". Очень рад увидеть здесь многих своих друзей.





Вы хорошо говорите на русском. Продолжаете следить за нашим футболом?

Думаю, я далеко. Есть коммуникация, видел все игры, знаю очень много о вашем футболе.





Какое впечатление оставило у вас встреча между национальными сборными Беларуси и Германии?

Там есть большая разница. Хочу думать позитивно. Мы далеко в международных стандартах. Важно, чтобы БАТЭ и брестское "Динамо" делали международные результаты. Есть Мархель, Кондратьев, другие тренеры.





Хорошо, что сменился чемпион?

Думаю, это хорошо, что не одна команда доминирует. Ведь 12 или 13 лет был только БАТЭ. Есть еще Солигорск. Еще одна команда это хорошо.





Многие футболисты еще играли в вашей сборной.

Филипенко был лучшим футболистом сегодня на поле. Это значит, нам нужным футболисты старше 30 лет. Но на нужна молодежь. Есть таланты. Инфраструктура сейчас лучше, чем когда я работал. Каждый год новая арена для хоккея, а ничего для футбола. А сейчас есть арены, это лучше. А нам нужны очень быстрые результаты. Болельщики в Беларуси фантастические.



