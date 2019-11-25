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Грецкий вышел на 1-е место в голосовании на матч звезд КХЛ

Энрот занимает 2-е место

Нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий вышел на первое место в голосовании на матч звезд КХЛ в дивизионе Тарасова, Голкипер минского «Динамо» Йонас Энрот занимает второе место.

На матч звезд едет лидер в каждом амплуа. Голосование заканчивается 1 декабря.

После того как болельщики сформируют стартовые четверки, на втором этапе свой выбор сделают представители СМИ. Они выберут одного нападающего, одного защитника и одного голкипера в каждую сборную. Голосование журналистов будет проходить со 2 по 9 декабря. Затем спортивный департамент КХЛ выберет ещё четырех игроков каждой из команд, включая вратаря.

Проголосовать за форварда «зубров» можно здесь.
Источник: tribuna.com
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