«Спасибо» за это нужно сказать Виктору Лукашенко, помощнику президента по национальной безопасности и вице-президенту Национального олимпийского комитета.





Он не только лично поздравил команду с чемпионством, но и сделал заявление, которое может существенно повлиять на дальнейшую ситуацию в белорусском футболе.





«Ни разу не было еще, чтобы в нашем турнире были чемпионы и их бы поздравлял президент. Вы первые, наверное. Может, я ошибаюсь, но вы первые», – заявил старший сын Лукашенко.





И добавил, что в рюмках на столах – президентская водка, которая «нигде не продается».





Из слов Виктора Лукашенко напрашивается несколько выводов.





Во-первых, его личное присутствие на банкете и поздравление от главы государства свидетельствуют о том, что с недавних пор у президентской семьи особенное отношение к брестскому «Динамо». Возможно, стоит даже говорить о покровительстве клубу.





Впрочем, об этом можно было догадаться и раньше. Ставший недавно владельцем брестского «Динамо» Александр Зайцев – один из самых приближенных к Лукашенко бизнесменов.









Когда-то он работал помощником премьер-министра Сергея Сидорского, а также, согласно слухам, у Виктора Лукашенко. После этого Зайцев быстро стал крупным бизнесменом, получив поддержку властей.





Его «Сохра групп» продает белорусскую технику в персидском заливе. Зайцев также является учредителем ООО «Бремино групп», занимающимся логистическими комплексами.





В прошлом году в Болбасово в присутствии Виктора Лукашенко глава государства лично обещал Зайцеву помощь в развитии местного комплекса. И свое слово сдержал: в этом году была создана особая экономическая зона «Бремино-Орша», чьи резиденты получили впечатляющие налоговые льготы.









Вероятно, из-за тесных связей с Зайцевым президентская семья не только переживала за его клуб, но и считает себя причастной к его успеху.





Второй вывод заключается в том, что белорусский футбол оказывается в принципиально новой ситуации. Теперь футбольные власти сто раз задумаются, прежде чем предпринять какие-то невыгодные для брестского «Динамо» решения.





Его конкуренты оказываются в незавидном положении. И, пожалуй, больше всех к непростым временам стоит готовиться многолетнему чемпиону – борисовскому БАТЭ.





Обратим внимание на формулировку, с которой Александр Лукашенко в письме поздравил брестское Динамо: «Благодаря профессиональному подходу вы смогли без государственного финансирования уверенно стать на ноги, покорить сердца многочисленных болельщиков».





О помощи государства Зайцеву говорилось уже выше.









Но главное, что ранее такого поздравления не удостаивался БАТЭ. Борисовский клуб был создан предпринимателем Анатолием Капским с нуля и жил в основном за счет заработанных денег в еврокубках.





Похоже, со стороны Лукашенко действительно была зависть к успеху ушедшего в прошлом году из жизни функционера – несмотря на петиции и просьбы спортивной общественности «Борис-Арена» до сих пор не получила имя Капского.





В общем, в белорусском футболе настают новые времена. В этой связи также интересно будет проследить за дальнейшей эволюцией Виктора Лукашенко. Вице-президент НОК все больше напоминает Василия Сталина, который был ярым покровителем советского спорта – в том числе, футбольной команды ВВС.