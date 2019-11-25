Они связаны со строительством «Национального футбольного стадиона» на перекрестке улицы Ванеева и Партизанского проекта. Также проектом предусмотрена реконструкция стадиона «Трактор», размещение многоуровневого паркинга для потребностей стадионом, пишет reform.by





Парк им 50-летие Великого Октября планируется реконструировать и придать ему статус городского парка. Около него будут созданы бульвары.





На Партизанском проспекте 71Б предлагается построить жилой дом с гараж-стоянкой.





Планом предусмотрена реконструкция детсада №13 с увеличением вместимости.





Территория ОАО «Минскдрев» предлагается трансформировать под административно-деловую застройку.