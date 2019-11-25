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Заводской район Минска предлагает обсудить строительство «Национального футбольного стадиона»

Администрация Заводского района Минска с 2 по 26 декабря проводит общественное обсуждение «Градостроительного проекта детального планирования территории в границах ул. Долгобродская – просп. Партизанский – ул. Ванеева». В него вносятся изменения.

Они связаны со строительством «Национального футбольного стадиона» на перекрестке улицы Ванеева и Партизанского проекта. Также проектом предусмотрена реконструкция стадиона «Трактор», размещение многоуровневого паркинга для потребностей стадионом, пишет reform.by

Парк им 50-летие Великого Октября планируется реконструировать и придать ему статус городского парка. Около него будут созданы бульвары.

На Партизанском проспекте 71Б предлагается построить жилой дом с гараж-стоянкой.

Планом предусмотрена реконструкция детсада №13 с увеличением вместимости.

Территория ОАО «Минскдрев» предлагается трансформировать под административно-деловую застройку.
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