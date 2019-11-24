



– Хотелось, чтобы последняя домашняя игра закончилась победой. В день матча были опасения, потому что не доехали бойцы из сборных. Яссе [Туоминен] получил травму задней поверхности, наши «сборники» тоже были не готовы. Поэтому в заявку включили только 16 человек. Были опасения из-за этого. Погода тоже внесла свои коррективы. Плюс принципиальный матч, соперник непростой. Но от того, как готовились оставшиеся ребята, я испытывал удовлетворение и сумасшедшую уверенность в победе. Так в общем-то и произошло.





– Насколько закономерны серебряные медали БАТЭ?





– Нужно отталкиваться оттого, что не решили задачу. Мы должны быть чемпионами. А серебряные медали или не серебряные – это рассуждения в другой плоскости. Не стали чемпионами, а говорить о том, какая медаль, не стоит. Мы давно приучили себя и наших поклонников к итоговым победам. Ее сегодня нет. Поэтому нет смысла рассуждать о достоинстве медалей





– Что случилось с БАТЭ? Чего не хватило команде в этом сезоне?



