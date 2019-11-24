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В России покушались на баннер с Калиновским – фаны «Динамо» вешали его с БЧБ

Хоккейное минское "Динамо" в гостях обыграло "Авангард" (2:1) на арене в подмосковной Балашихе. Фанаты минчан были молодцами: громко поддерживали команду. А еще отдали дань памяти Кастусю Калиновскому - борцу за независимость Беларуси, Литвы и Польши. Его останки спустя 150 с лишним лет с почестями перезахоронили в Вильнюсе - а через день после этого его изображение красовалось на динамовском секторе.

В инстаграме нашлось фото динамовского сектора от впечатленного болельщика. На ней видно: вместе с баннером на стене закрепили и БЧБ-флаги с "Погоней". На процессии перезахоронения Калиновского их были сотни и тысячи, пишет "Трибуна".


Но у фанатов возникли проблемы. Местным "властителям" незнакомые символы явно не понравились - их пытались снять.
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