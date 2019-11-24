«За один день до…» Скардино показала фото, сделанные накануне рождения сына
Белорусская биатлонистка Надежда Скардино опубликовала в своем Instagram несколько снимков из фотосессии, которая прошла накануне рождения ее ребенка, сообщает «Минск-Новости».
На нескольких фото спортсменка в руках держит кролика. Вот, что она говорит по этому поводу:
— На съемке, я не могла и представить, что через 1 день у меня на плече будет так же лежать наш сын.
К слову, на одном из снимков кролик как раз лежит головой на плече Скардино.
17:23 24/11/2019
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