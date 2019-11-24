На нескольких фото спортсменка в руках держит кролика. Вот, что она говорит по этому поводу:





— На съемке, я не могла и представить, что через 1 день у меня на плече будет так же лежать наш сын.





К слову, на одном из снимков кролик как раз лежит головой на плече Скардино.



