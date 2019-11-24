24 ноября в матче 29-го тура чемпионата Беларуси по футболу брестское «Динамо» досрочно стало чемпионом, обыграв дома «Витебск» со счетом 1:0, пишет TUT.BY





Единственный гол в первом тайме забил Алексей Хобленко. Брест впервые в новейшей истории Беларуси стал чемпионом страны по футболу.





В Борисове БАТЭ обыграл минское «Динамо» — 3:0. «Шахтер» проиграл «Минску», таким образом борисовчане гарантировали себе «серебро».





Таким образом, гегемония борисовчан, кторые становились чемпионами Беларуси в 1999, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах, прервана! Впервые в своей истории золотые награды завоевало брестское «Динамо». И случилось это в год 1000-летия города.