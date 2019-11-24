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Гегемония БАТЭ завершена: Брестское "Динамо" - чемпион Беларуси по футболу

Брестское «Динамо» стало чемпионом Беларуси, прервав 13-летнюю серию БАТЭ.

Гегемония БАТЭ завершена: Брестское "Динамо" - чемпион Беларуси по футболу
Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY
24 ноября в матче 29-го тура чемпионата Беларуси по футболу брестское «Динамо» досрочно стало чемпионом, обыграв дома «Витебск» со счетом 1:0, пишет TUT.BY

Единственный гол в первом тайме забил Алексей Хобленко. Брест впервые в новейшей истории Беларуси стал чемпионом страны по футболу.

В Борисове БАТЭ обыграл минское «Динамо» — 3:0. «Шахтер» проиграл «Минску», таким образом борисовчане гарантировали себе «серебро».

Таким образом, гегемония борисовчан, кторые становились чемпионами Беларуси в 1999, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах, прервана! Впервые в своей истории золотые награды завоевало брестское «Динамо». И случилось это в год 1000-летия города.
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