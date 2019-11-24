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В Барановичах диктор на весь стадион раскритиковал власти города из-за футбола

Диктор стадиона «Локомотив» в Барановичах Владимир Майсюк после матча против «Слонима» раскритиковал власти города за отношение к футболу. Видео обращения опубликовано на платформе streamable.com, передает "Белсат".

Несмотря на победу над «Слонимом», «Барановичи» выбыли во вторую лигу белорусского футбола.

«Первая лига, словно никому не нужный продукт, забытый и брошенный властями города, выплюнула наш клуб в любительскую лигу. А как там будет – никто не знает. Полупрофессиональный фанатский футбол уходит на задворки Беларуси. И это восьмой город страны. Печально», – заявил диктор.

Владимир Майсюк в 1980-1990-е годы сам играл за различные барановичские команды. В 2014 году его отстраняли от работы комментатором за критику стадиона «Локомотив».
Источник: МГ/MB belsat.eu
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