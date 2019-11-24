Сегодня может определиться чемпион Беларуси по футболу

24 ноября, за один тура до конца чемпионата Беларуси по футболу, может определится его победитель. И, если это произойдёт сегодня, чемпионом впервые за последние 13 лет станет не БАТЭ (Борисов).