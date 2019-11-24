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Сегодня может определиться чемпион Беларуси по футболу

24 ноября, за один тура до конца чемпионата Беларуси по футболу, может определится его победитель. И, если это произойдёт сегодня, чемпионом впервые за последние 13 лет станет не БАТЭ (Борисов).

Досрочно оформить "золото" в 29-м туре чемпионата из 30 может "Динамо-Брест". Для этого брестчанам нужно на своём поле выиграть у "Витебска". В таком случае результат матча БАТЭ — "Динамо-Минск", который также проходит сегодня, уже не будет иметь значения, передает "Еврорадио".

В прошлый раз "Динамо-Брест" и "Витебск" встречались в 14 туре чемпионата Беларуси. Игра была непростой для брестчан: они выиграли с минимальным счётом, единственный гол с пенальти забил Дениш Дуарте.
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