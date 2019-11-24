- Какие еще клубы вас осенью не порадовали?





- Поражения Минска становятся хроническими, они уже никого не удивляют, за исключением, наверное, президента республики. По этому же проблемному пути, к сожалению, пошла "Северсталь". В тех матчах, которые удалось посмотреть, Череповец не впечатлил. На мой взгляд, "Северсталь" не корректно провела предсезонный период — и в плане ледовой подготовки, и в плане селекции.





В результате если на Востоке все очень плотно, то на Западе Минск, Рига и Череповец выпадают, что отражается на турнирной интриге во всей конференции. Это минус для КХЛ, — цитирует Плющева russia-hockey.ru



