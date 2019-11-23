Одолели! Минское «Динамо» одержало победу над «Авангардом»: 2:1
Команда минского «Динамо» провела сегодня последний матч выездной серии. В Балашихе «зубры» встречались с переехавшим сюда на время омским «Авангардом».
К сожалению, пока на выезде минчане не набрали ни одного очка, уступив «Торпедо» (2:3) и «Спартаку» (2:7). Из-за этого подопечные Крэйга Вудкрофта вновь скатились на последнее место в Западной конференции.
Что касается «Авангарда», то из-за большого количества травм «ястребы» играют нестабильно, но даже это не мешает им находиться в числе лидеров Восточной конференции, пишет sport.tut.by
19:32 23/11/2019
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