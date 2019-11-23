



В список вошли австралийка Эшли Барти, канадка Бьянка Андрееску, чешка Каролина Плишкова, румынка Симона Халеп и представительница Японии Наоми Осака. На награду лучшей паре года претендуют Элис Мертенс/Арина Соболенко, Барбора Стрыцова/Се Шу Вэй, Кристина Младенович/Тимеа Бабош и Чжан Шуай/Саманта Стосур.





Победительницы будут названы 11 декабря.





Арина Соболенко и Элис Мертенс



