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Сколько белорусских спортсменов имеют лицензию на Олимпиаду-2020?

По состоянию на начало ноября 2019 года олимпийские квалификационные требования и нормативы выполнили 63 белорусских спортсмена в 51 дисциплине по 13 видам спорта.

Фото из открытых источников
 
В их числе борьба, велоспорт, гимнастика, гребля, легкая атлетика, плавание, парусный спорт. Отбор по некоторым видам спорта продолжится до конца июня 2020 года.
 «Полагаем, что к завершению олимпийского отборочного периода реально можно рассчитывать на завоевание порядка 100 олимпийских лицензий», – сделал прогноз министр спорта и туризма Сергей КОВАЛЬЧУК.


Примечательно, что количество белорусских олимпийских квот на летние Игры с каждым циклом становится меньше. В Пекине в 2008 году их было 177, спустя четыре года в Лондоне – 161, а на прошлых летних Играх-2016 в Рио-де-Жанейро – 123.
aif.by
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