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В финале Косторная и Загитова. Гран-при в Японии

Российская фигуристка Алена Косторная стала победительницей этапа Гран-при в Японии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

16-летняя спортсменка набрала 154,96 балла в произвольной программе. По итогам двух прокатов у нее оказалось 240 баллов. Японка Рика Кихира расположилась на втором месте (231,84 балла). Россиянка Алина Загитова стала третьей с 217,99 баллами (151,15 балла в произвольной программе).


В короткой программе Загитова показала худший результат в карьере по новой системе оценивания. Спортсменка набрала 66,84 балла и стала четвертой.

На этапе Гран-при в Гренобле победу также одержала Косторная. Загитова заняла там второе место. Обе спортсменки обеспечили себе место в финале серии.

Финал Гран-при пройдет в Турине с 5 по 8 декабря.
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