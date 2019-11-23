Белорусы победно дебютировали на ЧМ по пляжному футболу





В матче первого тура предварительной группы С белорусы разгромили команду Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 5:1. Голевым дублем у победителей отметился Игорь Бриштель, еще по мячу забили Илья Савич, Валерий Макаревич и Денис Самсонов. В другом поединке этого квартета россияне в упорнейшей борьбе одолели сборную Сенегала - 8:7.





Во второй игровой день, 24 ноября, белорусская дружина будет соперничать с сенегальцами, а 26 ноября - встреча с россиянами.





Результаты стартовых встреч в остальных группах:





А - Япония - Парагвай (5:4), Швейцария - США (8:6);





В - Италия - Таити (12:4), Уругвай - Мексика (1:0);





D - Португалия - Нигерия (10:1), Бразилия - Оман (8:2).





После группового этапа в 1/4 финала выйдут по две лучшие команды из четырех квартетов. Четвертьфиналы пройдут 28 ноября, полуфиналы - 30 ноября, решающий поединок за чемпионский титул и встреча за бронзовые награды состоятся 1 декабря.





На прошлом планетарном форуме, проходившем в 2017 году в столице Багамских островов Нассау, свой 14-й чемпионский титул завоевала сборная Бразилии, разгромившая в финале команду Таити с результатом 6:0. Бронзу неожиданно выиграла сборная Ирана, победившая в игре за третье место Италию со счетом 5:3.



