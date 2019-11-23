На 1-й минуте всех матчей футболисты команд перестали играть и остановились.





На каждом стадионе также было показано сообщение: «Расизм? Тогда мы не будем играть».





Эта акция стала реакцией на инцидент, произошедший 17 ноября в воскресном матче второго голландского дивизиона между «Ден Босхом» и «Эксельсиором», в котором болельщики «Ден Босха» провоцировали форварда соперников Ахмада Морейру. В ответ на это футболист ушел с поля, после чего судья приостановил матч. После возобновления матча Морейра вернулся на поле и забил гол.