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Скандал? Правоохранители могут интересоваться пятью фигурантами матча "Динамо-Молодечно" — "Могилев"

Корреспондент "Прессбола" Юрий Довнар в тексте "Имена и явки" коснулся темы "странного матча" чемпионата Беларуси "Динамо-Молодечно" — "Могилев". Динамовцы вели в счете 5:1, после чего пропустили пять шайб подряд и уступили (5:6).


В понедельник планировалось провести заседание дисциплинарного комитета ФХБ, однако оно не состоялось. Его перенесли на более поздний срок "в силу активной фазы оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении фигурантов матча". Молва доносит, что фаза — активнее некуда. 

А сдвиг по фазе такой, что процессуальным действиям подверглись как игроки, так и тренеры молодечненской команды. Есть версия, что пятеро человек на вопросы ответили неправильно или не смогли ответить вовсе — и это уже отдельный разговор, подробности которого известны только правоохранителям.
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