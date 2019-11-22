



В понедельник планировалось провести заседание дисциплинарного комитета ФХБ, однако оно не состоялось. Его перенесли на более поздний срок "в силу активной фазы оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении фигурантов матча". Молва доносит, что фаза — активнее некуда.





А сдвиг по фазе такой, что процессуальным действиям подверглись как игроки, так и тренеры молодечненской команды. Есть версия, что пятеро человек на вопросы ответили неправильно или не смогли ответить вовсе — и это уже отдельный разговор, подробности которого известны только правоохранителям.



