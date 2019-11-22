Мартынович попал в топ-100 лучших игроков турнира
УЕФА представил рейтинг игроков по итогам квалификации Евро-2020.
В топ-100 лучших попал защитник сборной Беларуси Александр Мартынович, расположившийся на 82-м месте. Полузащитник Игорь Стасевич занял 242-е место, хавбек Станислав Драгун – 271-ю строчку.
Лидерами стали: Мемфис Депай (Голландия), Френки де Йонг (Голландия) и Джордан Пикфорд (Англия).
Отметим, что рейтинг был сформирован с помощью специального алгоритма на основе статистических данных, пишет by.tribuna.com
17:29 22/11/2019
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