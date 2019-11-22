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Юрий Вернидуб: Беларусь для меня — да. Любая постсоветская страна — да. Кроме России

Украинский специалист Юрий Вернидуб, заступивший на пост главного тренера солигорского "Шахтера", в интервью Владимиру Пирогу объяснил, почему не желает работать в российских клубах.

- Российские варианты карьеры для себя по-прежнему исключаете?

- Начисто. И давайте я сразу отвечу, чтобы больше этой темой меня не дергали. Беларусь для меня — да. Любая постсоветская страна — да. Кроме России.

Кто прав, рассудит только время. Но, я думаю, мы ни в чем не виноваты. Украина была бы виновата лишь в том случае, если бы пришла на чью-то территорию. К сожалению, пришли на нашу. Считаю, не следовало приходить — мы сами прекрасно разобрались бы в этом. Россия же смогла разобраться с Чечней? Никто же не мешал и никто не приходил? Другое дело, если бы мы обратились и кричали "помогите"... Хочу раз и навсегда закрыть у вас эту тему.


А в Россию не поеду никогда. И ни за какие деньги. Хотя варианты были, и много — не боюсь об этом говорить. К счастью, деньги не самое важное в моей жизни. Они нужны, но не хочу их получать — хочу зарабатывать. Тогда легче и копить, и тратить. Когда же начинаешь "мутить", делаешь что-то не то, а требуешь многого — это неправильно. Так меня воспитали родители, и я им благодарен.
Прессбол
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