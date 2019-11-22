Правда, могилевскую команду, которую возглавил Иван Биончик, и в этом году тяжело отнести даже к середнякам. За два тура до финиша чемпионата она занимает в таблице 14-е место и может как вылететь напрямую из высшей лиги, так и побороться за место в элите в переходных матчах с третьим коллективом Д2 – гомельским «Локомотивом» или брестским «Рухом».





Впрочем, есть у «Дняпра» и шанс обойтись без нервотрепки в конце осени. Если подопечные Биончика наберут шесть очков в матчах с «Торпедо-БелАЗ» и «Энергетиком-БГУ», а конкуренты могилевчан из нижней части таблицы баллы потеряют, тогда можно будет выдохнуть.





Однако насколько силен «Дняпро» в самое напряженное время сезона? Клуб переживает не лучшие времена, а игроки не способны полностью сконцентрироваться на футболе по финансовым причинам.





«Завтраки», игра за спасибо и закрытие официального сайта

Задержки по зарплатам в белорусском футболе не такая уж редкость. Правда, не везде об этом говорят в открытую. «Дняпро» – не исключение. Клуб для прессы закрыт, тем не менее «Трибуне» удалось узнать подробности ситуации в могилевском клубе – она недалеко от плачевной.





Главный вопрос – выплата зарплат – висит с начала осени. С сентября коллектив работает фактически за спасибо. Еще хуже обстоит дело с выплатой премиальных – их ни разу никто не видел с начала года.





Впрочем, стоит отметить, что средняя зарплата игроков «Дняпро», по меркам белорусского футбола и если учитывать текущий аутсайдерский статус команды, неплохая – 3-4 тысячи рублей. Но только один раз в течение сезона полагающиеся суммы начисляли футболистам точно в оговоренный срок. А так задержки на 10-14 дней для клуба стали привычным делом.





По информации «Трибуны», окончательное объединение «Днепра» и «Луча» произошло буквально пару недель назад. И сейчас акциями клуба владеют городские власти, некоторые предприятия и бизнесмен Владимир Тельпук – хозяин «Луча», затеявший союз двух команд.





– Такое ощущение, что чиновникам и местным предприятиям команда попросту не нужна, – отметил в разговоре с корреспондентом «Трибуны» собеседник, знакомый с ситуацией в клубе. – Остается надеяться, что коллектив все-таки выполнит поставленные задачи, сохранит место в высшей лиге, а за зиму все финансовые вопросы будут улажены.





Впрочем, как минимум один положительный момент по части финансов имеется: решен вопрос по оплате квартир для легионеров и иногородних футболистов. Хотя в текущей ситуации это все равно мелочи. И в обещания руководителей закрыть все долги до 22 ноября в клубе мало кто верит.





Хотя в четверг должна была состояться встреча на уровне облисполкома для решения финансовых проблем клуба. Итоги переговоров с участием губернатора области Леонида Зайца, занимающего пост с апреля 2019 года, председателя горисполкома Владимира Цумарева и Владимира Тельпука станут известны в ближайшее время.









– Можно сказать, каждый понедельник заверяют, что в пятницу все будет выплачено. И так из недели в неделю. Одними «завтраками» кормят, – делится своим видением ситуации человек из команды, пожелавший остаться неизвестным.





Утром 21 ноября не работал и официальный сайт «Дняпро». Как оказалось, закрыт он был из-за того, что не был оплачен хостинг.





Вместо ворот – фишки, в тренажерку – за свои деньги

Парадоксальная ситуация складывается и в плане тренировок. Команда работает на могилевском стадионе «Торпедо» одноименного спорткомплекса.





– Но там поле – это прости тихий ужас, – говорит один из футболистов. – Вот ты зайди в хлев в деревне у бабушки и практически увидишь это поле. Только добавь травы. А так настоящее болото. Это сейчас, ближе к зиме. А летом – просто каменное покрытие. Условий для тренировок – ноль. Мяч дробит, покрытие неровное, травму получить легко.





Несладко пришлось «Дняпро» и во время проведения отборочных раундов чемпионата Европы среди девушек до 17 и 19 лет. 17-летки играли в Могилеве с 15 по 21 сентября, а более старшие футболистки проводили турнир со 2 по 8 октября. «Дняпро» еще в конце лета «выселили» в Шклов, там команда и тренировалась.





– Поле там неплохое, но главный вопрос – это ворота, – рассказали «Трибуне». – Они настолько тяжелые, что даже если вся команда постарается их перенести, вряд ли получится. Плюс каркас находится под уклоном и рискует упасть кому-нибудь на голову. Можно было бы заказать машину, прицеп и на два месяца привезти хорошие ворота для тренировок. К сожалению, руководители ограничились лишь обещаниями.





В итоге тренировки профессиональной футбольной команды чем-то напоминали матчи во дворе. Если школьники границы ворот обозначают с помощью портфелей, то в «Дняпро» в роли штанг во время двусторонок выступали фишки. А некоторые игроки по-прежнему, как и в начале года, занимались в экипировке «Луча».





Что касается тренажерного зала спорткомплекса «Торпедо», то заниматься там команда может при одном условии.





– Зал там реально маленький, как однокомнатная квартира. Обычные люди туда приходят заниматься. Соответственно, для футболистов места уже нет. Как нам объяснили, была определенная договоренность с руководством клуба на оплату занятий, но эти договоренности не выполняются. Поэтому, если есть желание тренироваться, игроки должны заплатить по четыре рубля за занятие, – рассказывает источник, знакомый с ситуацией в клубе.









Нам удалось узнать, что некоторые игроки действительно отдавали свои деньги, чтобы поработать на тренажерах.





Руководитель спорткомплекса «Торпедо» Михаил Басс по телефону был краток:





– От всех комментариев, пожалуй, откажусь. Подождем конца сезона.





Финансовые проблемы тянутся с начала года

Стоит отметить, что бедовое положение для «Дняпро» – дело привычное на протяжении всего сезона. Еще в мае футболисты и главный тренер рассказывали о не самой сладкой жизни.





Очень странный союз: старый «Днепр» берет господдержку, «Дняпро» гасит его долги, команда долго сидела без зарплаты





Как говорил Иван Биончик, условий для тренировок на базе нет никаких: поле травмоопасно, нет надлежащего ухода за газоном. Плюс негде проводить тактические занятия. Теория доносилась до игроков прямо в коридоре у стойки администратора. В этом же холле проводилось взвешивание футболистов.





Что касается зарплат, то лишь в конце мая, накануне игры с «Шахтером», игрокам, тренерам и другим работникам клуба была выплачена положенная сумма. Но лишь за март. Вскоре были погашены оставшиеся долги. До этого футболисты выживали как могли.





– Хорошо, хоть детские есть, – рассказывал в начале сезона нападающий Леонид Ханкевич. – Если бы их не было – было бы тяжело.





Однако после непродолжительной нормализации ситуация вернулась в привычное русло. И, как уже сказано выше, «Дняпро» вновь погряз в долгах. Сентябрь, октябрь, ноябрь близится к концу – денег нет, но вы держитесь.





А что говорит руководство клуба?

Официальные комментарии руководители давать сейчас не хотят. Один из акционеров «Дняпро» Владимир Тельпук прояснять текущую ситуацию на диктофон не пожелал, заметив лишь, что готов говорить после сезона, а сейчас, перед важнейшими матчами, рассуждать о каких-то проблемах в могилевской команде неправильно – такие разговоры могут плохо повлиять на футболистов и отвлечь их от выполнения главной задачи.





Предпочел ничего не комментировать и директор «Дняпро» Виталий Шепетовский.





Может, проблемы все-таки не влияют на настрой футболистов?





О забастовках или отказе работать никто не говорит, но сразу несколько собеседников заверили, что обстановка в команде накалена до предела.





– Были обещания, но их не выполняют. Когда ждешь решения вопроса день-другой – это одно дело, а когда ждешь постоянно… Или если говорят, что такого-то числа все выплатят, ты надеешься, а потом эта надежда вдруг обламывается, это тяжело, – рассказал «Трибуне» человек из команды.









Но даже несмотря на непростую жизнь, «Дняпро» в осенней части сезона дает результат. В октябре могилевчане сотворили сенсацию и у себя дома обыграли «Шахтер», выбив, по сути, Солигорск из золотой гонки. Дублем отметился серб Зоран Марушич.





Также в родных стенах команда Биончика оставила ни с чем «Слуцк» и «Витебск». Удалось поделить очки с «Гомелем» и «Ислочью». Справиться не удалось только с «Неманом» и минским «Динамо».





– Если в сложившейся ситуации «Дняпро» все-таки останется в вышке, это будет подвиг, – считает один из собеседников «Трибуны». – Может, тогда власти обратят внимание на клуб и решат проблемы. Ведь нынешняя жизнь к решению задач не располагает.